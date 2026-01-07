Una delegación separatista yemení llega a Riad para abordar la crisis en el sur del país

Muhammad al Ghaithi, miembro de la delegación, señaló en X que él y otros integrantes del CTS habían llegado desde la ciudad meridional yemení de Adén y que comenzarían una serie de reuniones destinadas a preparar un diálogo sur–sur bajo los auspicios de Arabia Saudí.

"He llegado, junto con mis colegas, desde Adén a la ciudad de Riad. En un ambiente positivo, comenzaremos una serie de reuniones para preparar un diálogo sur–sur bajo los auspicios de nuestros hermanos en el Reino de Arabia Saudí", indicó.

Arabia Saudí, que lidera una coalición que respalda al gobierno del Yemen, había invitado al líder del CTS, Aidarous al Zubaidi, y a otros líderes del sur a Riad para dialogar con el fin de aliviar las tensiones y abordar las causas de la crisis.

El paradero actual de Al Zubaidi no se ha confirmado de manera independiente. La coalición liderada por Arabia Saudí afirma que huyó de Adén en lugar de abordar el mismo vuelo que su delegación, mientras que el CTS señala que permaneció en esa ciudad.

Las conversaciones previstas se producen en medio de la incertidumbre sobre su ubicación y tras semanas de enfrentamientos, después de que las fuerzas del CTS llevaran a cabo acciones militares para tomar el control de las provincias orientales fronterizas con Arabia Saudí y Omán, lo que provocó una rápida respuesta militar por parte de Riad.

El Yemen ha estado sumido en un conflicto desde finales de 2014, cuando los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, tomaron la capital, Saná, lo que provocó una intervención militar liderada por Arabia Saudí al año siguiente.

Arabia Saudí ha buscado contener los enfrentamientos internos entre sus aliados yemeníes mientras intenta estabilizar el fragmentado bloque antihutí frente a los hutíes alineados con Irán, que controlan gran parte del norte del Yemen, incluida Saná.