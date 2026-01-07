Unos 150 pasajeros invaden la pista de un aeropuerto italiano para protestar por un desvío

Los viajeros, que procedían de dos vuelos de WizzAir con 400 pasajeros desde procedencias distintas, Bolonia y Bérgamo, viajaban a la capital albanesa, pero tuvieron que aterrizar en la ciudad del sur de Italia debido a la imposibilidad de concluir la ruta a causa del mal tiempo.

Según recogieron medios locales, un grupo de unos 150 pasajeros sorteó el control de seguridad y logró llegar a la pista, donde se produjeron disturbios y largas negociaciones con las autoridades aeroportuarias.

El Aeropuerto de Apulia informó en un comunicado de que "no faltaron algunos momentos de tensión debido a la protesta de los pasajeros, que ocuparon parte del aparcamiento destinado a los aviones".

Los hechos se produjeron durante la pasada noche y la mañana de hoy, si bien después de las 13:00 horas de este miércoles la mayoría de los pasajeros de ambos vuelos, unos 250, fueron trasladados al puerto de Brindisi, donde un ferry especial los lleva a Vlora, desde donde continuarán su viaje hacia Tirana.

Por su parte, la aerolínea húngara confirmó haber proporcionado "asistencia completa" a los pasajeros afectados, e aseguró que otros pasajeros, 39 en total, aceptaron una reprogramación gratuita del trayecto por transporte terrestre, que partieron de Brindisi en autobús por la mañana.

Mientras, otros pasajeros decidieron regresar a Albania por cuenta propia.