Venezuela: Las empresas españolas resisten con presencia limitada y estrategias distintas

Venezuela tiene una exposición “relativamente baja” para la mayoría de las empresas internacionales, por lo que es “probable” que las perspectivas a largo plazo para los mercados tras los últimos acontecimientos no se vean afectadas, apunta Raphaël Thuin, director de Estrategias de Mercados de Capitales de la gestora de inversión Tikehau Capital.

De apreciarse algún efecto, lo sitúa en la posibilidad de que se produzca una mayor salida de petróleo venezolano a los mercados internacionales.

Repsol es la empresa española que mantiene una mayor vinculación económica y estratégica con Venezuela, donde opera desde hace más de 30 años y donde tiene derechos mineros, aunque la mayor parte permanece sin desarrollar.

En la actualidad, Repsol tiene desarrollados 280 kilómetros cuadrados brutos de superficie petrolera, que comparte con PDVSA, pero mantiene pendientes de desarrollo otros 1.907 kilómetros cuadrados brutos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En 2024, la producción neta de Repsol en Venezuela alcanzó los 24 millones de barriles equivalentes de petróleo (Mbep), en su mayor parte gas natural. Este gas es exclusivamente para uso interno en Venezuela y sirve para abastecer a las plantas venezolanas de producción de electricidad, explican a EFE fuentes de la compañía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Repsol produce 39.000 barriles diarios, principalmente en Petroquiriquire, cuya propiedad corresponde en un 60 % a PDVSA y en un 40 % a Repsol.

Según los datos del ICEX (España Exportación e Inversiones), hay 21 empresas españolas en Venezuela.

Telefónica (Movistar), que presta servicios de telefonía móvil en el país desde 2005, tiene una base de 8,9 millones de clientes y una penetración de redes 4G cercana al 90 %, según explica en su web.

Además, cuenta con una cartera de clientes de más de 90.000 empresas.

En 2023, sus ingresos en el país ascendieron a 112 millones de euros, una cifra modesta dentro del grupo, según su informe de transparencia de 2024, el último en el que se menciona de forma expresa la actividad en el país.

Telefónica anunció en febrero una inversión de 481,6 millones en dos años en Venezuela para desplegar 5G y fortalecer su red ya existente de 4G. Pese a este anuncio, el presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha expresado su intención de salir del país, dentro de una estrategia de desinversiones del operador en Hispanoamérica.

BBVA opera en Venezuela bajo la denominación BBVA Provincial, que es una de sus ocho principales filiales, según explica en su cuenta de resultados.

Ha asignado a su filial venezolana un valor contable -lo que denomina valor “en libros”- de 100 millones de euros, una cuantía muy inferior a la otorgada, por ejemplo, a su filial de México, valorada en 20.000 millones de euros, y aproximadamente un tercio de la asignada a Chile y Uruguay.

En su web, la entidad financiera se considera “el mejor banco del país” y anuncia que continuará con su política de invertir en áreas clave para generar negocio rentable y aplicar estrategias de optimización de recursos.

La posición de BBVA en Venezuela contrasta con la del Banco Santander, que alcanzó un acuerdo en 2009 para vender su participación mayoritaria en el Banco de Venezuela, una decisión que adoptó un año después de que se anunciara la intención de nacionalizar la entidad.