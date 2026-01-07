Vía Campesina rechaza la propuesta de Bruselas y avisa de futura movilización por Mercosur

"La Comisión Europea pretende convencer a los Estados miembros escépticos para que respalden el acuerdo UE-Mercosur, pese a las profundas preocupaciones expresadas por los agricultores y los trabajadores agrícolas de toda Europa", dijo la organización en un comunicado, en el que avisó de "un alto nivel de movilización" en el futuro.

Sobre las propuestas de apoyo financiero adicional planteadas por Bruselas, los agricultores de este colectivo advirtieron de que solo buscan "compensar (...) por el daño que generaría el acuerdo UE-Mercosur".

También se mostraron críticos con la idea de distintos Estados miembros de establecer controles nacionales más estrictos para los productos procedentes de Latinoamérica, al entender que las medidas solo nacionales "carecen de sentido en la realidad del mercado único de la UE, ya que las importaciones de alimentos pueden redirigirse fácilmente a otros puertos (....) donde los niveles de control sigan siendo más bajos".

La misma organización denunció la intención de finalizar el acuerdo de asociación entre la UE y Mercosur el próximo 12 de enero, "antes de que el Parlamento Europeo haya podido ejercer su derecho democrático de consentimiento".

Para estos agricultores, "el cambio de discurso de ciertos líderes de la UE, entre ellos (la primera ministra de Italia) Georgia Meloni, que anteriormente criticaba a la Comisión por sus prácticas antidemocráticas, ilustra la creciente brecha entre la retórica y la realidad".

Bruselas ha convocado este miércoles una reunión extraordinaria con los ministros de Agricultura de la Unión Europea para hablar del futuro de la agricultura y "abordar las preocupaciones" del sector.

Aunque el acuerdo con Mercosur no está oficialmente en la agenda de ese encuentro, se espera que sea abordado, ya que los embajadores permanentes de la UE tienen previsto volver a votarlo el próximo viernes.

El pasado 18 de diciembre hubo una protesta en Bruselas que reunió a agricultores de España y otros Estados miembros contra los recortes en la futura PAC y los acuerdos comerciales como el de Mercosur, por considerar que no incluyen salvaguardas suficientes en favor del campo europeo.

Precisamente ese mismo día, la UE descartó que ese acuerdo se pudiera firmar en Brasil el fin de semana del 20 y 21 de diciembre, fecha inicial prevista, ante el bloqueo de Francia e Italia y se apostó por el próximo 12 de enero para celebrar la firma en Paraguay, a expensas de convencer a París y Roma, presionadas por sus respectivos sectores agrícolas.