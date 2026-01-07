Vicepresidente de Bolivia anuncia un proyecto de ley para frenar decretos de Rodrigo Paz

"En el transcurso de mañana presentaremos un proyecto de ley para poner un alto a esos decretos inconstitucionales. Y pedimos a todos los senadores y diputados del país ponerse la mano al pecho, pensar en el país porque la solución está en la Asamblea", afirmó Lara en un video en TikTok, red social en la que es muy activo.

El vicepresidente centró sus críticas en el decreto 5503 que retiró la subvención de los combustibles, aunque también antes, en otro video, cuestionó el decreto 5515 que permite a Paz "ejercer" sus atribuciones constitucionales "a través de medios tecnológicos de comunicación" en caso de estar fuera del país de manera "temporal".

Paz, que fue investido presidente el pasado 8 de noviembre, podría hacer su primer viaje internacional como mandatario a raíz de la invitación al Foro Económico Mundial (WEF, en inglés) que se realizará en Suiza entre el 19 y 23 de enero, lo que supone que deba entregar el mando del país a Lara, con quien tiene marcadas diferencias.

En su mensaje, Lara señaló que entiende que la subvención a los combustibles "en algún momento tenía que cortarse", pero cuestionó "la forma" en que se hizo y reiteró que "no era el momento".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para el expolicía, el problema del decreto 5503 son "varios artículos" que, a su juicio, son "contrarios" a la Constitución boliviana, "que usurpan funciones" al Legislativo, que "ponen al servicio de empresas transnacionales" los recursos naturales del país o que "son atentatorios al Estado de derecho".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lara destacó una postura similar expresada por la alianza Libre, del expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), que en las últimas horas emitió un comunicado en contra de los citados decretos y anunció que "impulsará acciones e iniciativas para reconducir ambos decretos al marco constitucional vigente".

El decreto 5503 estableció precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros, lo que supone aumentos del 86 % y del 162 % respecto a los costos subvencionados de estos combustibles que estuvieron vigentes por más de 20 años.

La COB, que fue aliada política de los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), realiza protestas callejeras a diario desde hace dos semanas y convocó desde el lunes a bloqueos de carreteras, que por ahora cumplen sindicatos campesinos que también fueron aliados del Movimiento al Socialismo (MAS).

Paz y Lara tienen una relación tensa desde su triunfo en la segunda vuelta, pues el expolicía considera que lo marginaron del Gobierno, al que critica constantemente y acusa sin pruebas de supuesta corrupción, al punto de declararse en "oposición constructiva".