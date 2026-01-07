Wall Street abre en verde con el Dow Jones consolidando sus máximos históricos

Diez minutos después de que abriera el parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subía un 0,12 %, hasta 49.523 unidades; el selectivo S&P 500 ganaba un 0,07 %, hasta 6.949, y el Nasdaq avanzaba un 0,12 %, hasta 23.575.

Pese a la incertidumbre geopolítica generada por la captura del líder de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de los Estados Unidos, los principales índices bursátiles de Wall Street apenas notaron cambios en su apertura de este martes, con los tres obteniendo pequeñas ganancias en los primeros minutos.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) caía un 1,28 % después de que Donald Trump anunciara que las autoridades interinas de Venezuela entregarán hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, lo que avivó las preocupaciones por un aumento en la oferta de petróleo.

Sin embargo, compañías estadounidenses de refinación de petróleo como Valero Energy y Marathon Petroleum ganaban un 4,92 % y un 2,6 % respectivamente, con las ventas de petróleo de Venezuela continuando de forma indefinida y a la espera de futuras reducciones de sanciones, según apunta CNBC.

Este miércoles, el consejo de administración de Warner Bros. Discovery (WBD) rechazó la última oferta de adquisición por parte de Paramount Skydance (PSKY) al considerarla "inferior" al acuerdo de fusión con Netflix.

Netflix abrió con ganancias de más del 1 %, aunque minutos más tarde se moderaba a una subida del 0,5 %.

Por su parte, tanto Warner Bros como Paramount apenas notaban cambios en sus acciones.

En el sector tecnológico, Nvidia crecía un 1,5 % en el segundo de los cuatro días de la feria CES de Las Vegas, en la que el gigante de los chips presenta su nueva oferta de productos de inteligencia artificial (IA).