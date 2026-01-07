Wall Street cierra mixto y el Dow Jones baja un 0,94 %, pendiente de Venezuela y empresas

Al cierre de la bolsa, el Dow Jones se situó en 48.996 puntos y el selectivo S&P 500 bajó un 0,34 %, hasta 6.920; mientras que el tecnológico Nasdaq terminó en verde, con una subida del 0,16 %, hasta los 23.584.

Según los analistas, los inversores apostaron hoy por la prudencia y vendieron acciones después de que el Dow Jones y el S&P cerraran ayer en máximos históricos.

El precio del petróleo intermedio de Texas bajó un 2 %, hasta 55,99 dólares el barril, ante la transferencia de crudo de Venezuela a EE.UU. anunciada por la Casa Blanca, que pretende controlar indefinidamente su comercialización.

La perspectiva de una mayor oferta de crudo, cuando ya se espera un exceso este año, contribuyó a esa bajada en el precio del Texas y lastró las acciones de las petroleras ConocoPhillips (-3,26 %), ExxonMobil (-2,11 %) y Chevron (-0,86 %).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el plano corporativo, el consejo de administración de Warner Bros. Discovery (WBD) rechazó la última oferta de adquisición por parte de Paramount Skydance (PSKY) al considerarla "inferior" al acuerdo de fusión con Netflix.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

WBD subió un 0,33 %, PSKY bajó un 1 % y Netflix repuntó menos de un 0,1 %.

Mientras, bajaron empresas de defensa como Northrop Grumman (-5,48 %) y Lockheed Martin (-4,82 %), y gestoras de activos inmobiliarios como Blackstone (-5,6 %) y Apollo (-5,5 %) tras comentarios desfavorables del presidente estadounidense, Donald Trump.

En el primer caso, Trump dijo que no permitirá el pago de dividendos ni la recompra de acciones por parte de las empresas de defensa estadounidense hasta que resuelvan los problemas relacionados con el desarrollo y producción de equipos militares.

En el segundo caso, el presidente dijo que planea prohibir que los grandes inversores institucionales compren viviendas unifamiliares debido al alto precio de los inmuebles.