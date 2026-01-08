Agricultores belgas protestan contra Mercosur con acciones en el norte y el sur del país

Por un lado, entre 150 y 200 tractores se concentraron esta mañana en la zona próxima al puerto de Zeebrugge, en la provincia de Flandes Occidental (norte del país) y bloquearon parcialmente uno de los principales ejes de acceso al tráfico de mercancías en dirección al puerto, lo que afectó en particular a los camiones.

Según la agencia Belga, la acción, que se prolongará hasta el final del día, no causó importantes problemas de circulación.

Además, un grupo de agricultores de la provincia de Amberes ocupó este martes parcialmente la rotonda de Wommelgem, a la salida de esa ciudad.

En Valonia hay previstas este jueves distintas acciones a iniciativa de la Federación de jóvenes agricultores de Bélgica, que comenzarán por la tarde y se prolongarán durante el viernes, en lugares estratégicos de la red de carreteras.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Una de ellas tendrá lugar en la localidad de Hensies (provincia de Hainaut), muy cerca de la frontera con Francia, y otra en Courrière, en la provincia de Namur.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, la Federación de Jóvenes Agricultores (Fugea) tiene previsto organizar un bloqueo en la autovía E42, cerca del municipio de Blandain-Froyennes, también en la provincia de Hainaut.

La anterior protesta agrícola en Bélgica tuvo lugar el pasado 18 de diciembre, cuando miles de representantes del sector agrario de la UE se manifestaron en Bruselas contra los recortes de la Política Agrícola Común (PAC) y los acuerdos comerciales como el de Mercosur.

El sector considera que ese acuerdo no incluye salvaguardas suficientes ni establece una reciprocidad con los estándares que se exigen a los productos europeos, entre los más avanzados del mundo.

Los agricultores denuncian además el riesgo de perturbaciones en los mercados y la competencia desleal.

Las acciones de este jueves, que también tienen lugar en otros Estados miembros, responden a la posible luz verde de la UE el viernes a la firma del acuerdo, lo que podría tener lugar el próximo 12 de enero en Paraguay.

Está previsto que los representantes permanentes de la UE aborden el asunto este viernes, después de que el pasado diciembre Francia e Italia se opusieran al acuerdo por el impacto sobre el sector agrario.

La propuesta por parte de la Comisión Europea de nuevas medidas de apoyo a los agricultores esta semana, debatidas el miércoles por los ministros de Agricultura de la UE, podría desbloquear el tema en la reunión de los embajadores de este viernes y facilitar la rúbrica del acuerdo el próximo lunes.