Al menos 45 manifestantes han muerto en doce días de protestas en Irán, según ONG

Solamente el miércoles murieron trece manifestantes, según la organización, que asegura además que el número de personas detenidas en relación a las protestas supera ya las 2.000.

De acuerdo con un comunicado de la ONG, las fuerzas iraníes han utilizado munición real para reprimir las protestas y han llevado a cabo detenciones masivas y generalizadas en algunas ciudades.

IHRNGO considera que el uso de armas militares constituye "un crimen internacional" y hace un llamamiento "a una respuesta inmediata" de la comunidad internacional.

"La evidencia muestra que la magnitud de la represión se vuelve más violenta y extensa cada día. Las Naciones Unidas y la comunidad internacional tienen la responsabilidad de actuar de manera decisiva, dentro del marco del derecho internacional, para prevenir la matanza masiva de manifestantes", señaló el director de la ONG, Mahmud Amiry-Moghaddam.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las protestas, que comenzaron el pasado 28 de diciembre en el bazar de Teherán debido a las malas condiciones económicas, se extendieron rápidamente a otras partes de Irán, en concreto a 31 provincias y aproximadamente 110 ciudades, según la organización.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, al menos 36 universidades iraníes han participado en las protestas y en la difusión de lemas antigubernamentales.

El miércoles fue el día más sangriento registrado hasta el momento, ya que ocho personas murieron en las regiones occidentales de Irán, además de cinco manifestantes más en Shiraz, Malard, Chenaran y Khoshkbijar.

Mientras tanto, los medios estatales han informado de la muerte de cinco miembros de las fuerzas de seguridad en los primeros doce días, señala la ONG.