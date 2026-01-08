Al menos un muerto en ataque israelí contra sur del Líbano en medio de desarme de Hizbulá

El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública Libanés dijo en un breve comunicado que "un ataque aéreo israelí contra un vehículo en la carretera Zita-Benaafoul, en el distrito de Sidón, resultó en la muerte de un ciudadano", sin aportar más detalles ni revelar la identidad de la víctima.

Pese al alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024, Israel sigue lanzando ataques contra el Líbano, principalmente en el sur, y alega que sus acciones van dirigidas a miembros o infraestructura de Hizbulá, a la que acusa de violar la tregua y a la que exige el desarme y una retirada de las zonas meridionales del país.

Este ataque se produce después de que esta mañana el Ejército libanés, en cumplimiento de la decisión del Gabinete libanés emitida el 5 de agosto de 2025, afirmara que "su plan de consolidación de armamentos ha entrado en una fase avanzada, tras el logro efectivo y tangible de los objetivos de la primera fase sobre el terreno".

Esta fase se centró en "ampliar la presencia operativa del Ejército, asegurar zonas vitales y extender el control operativo sobre los territorios que han quedado bajo su autoridad en el sector sur de Litani, con excepción de las tierras y sitios que permanecen bajo ocupación israelí".

El Gobierno libanés dio luz verde en agosto del año pasado a un plan militar para lograr la exclusividad de la posesión de armas, que Estados Unidos e Israel estarían buscando acelerar, en el caso del Estado judío a través de la intensificación de los bombardeos contra el Líbano.

Ante este anuncio del Ejército libanés, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que los esfuerzos del Gobierno de Líbano para desarmar a Hizbulá "distan mucho de ser suficientes", una circunstancia que es "imperativa para la seguridad de Israel y el futuro del Líbano", aunque lo tildó igualmente de "comienzo alentador".