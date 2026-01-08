Alemania condena la violencia excesiva contra los manifestantes en Irán

"Desde hace días sale a la calle gente en Irán. ¡Tiene el derecho expresar su opinión de forma pacífica!", escribió en la red social X el jefe de la diplomacia alemana.

"Condeno por ello el uso de una violencia excesiva contra manifestantes pacíficos y demando a los dirigentes iraníes que cumplan sus obligaciones internacionales", agregó Wadephul.

El pasado lunes, una portavoz del Ministerio de Exteriores había dicho ya que se toman "muy en serio" las informaciones sobre la violencia contra los manifestantes y había destacado que igual que el resto de firmantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), Irán debe respetar el derecho a la libertad de manifestación y asamblea.

Las protestas continuaron expandiéndose este jueves en Irán por undécima día, con unas movilizaciones que han alcanzado las 31 provincias del país y a las que se han unido varias universidades.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las protestas se han extendido a 111 ciudades iraníes donde los choques con las fuerzas de seguridad se han cobrado la vida de 38 personas, de ellos cuatro agentes, mientras que se ha producido cerca de un millar de heridos y 2.076 manifestantes han sido detenidos, según datos de organizaciones de derechos humanos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre a causa de la pérdida de valor del rial y la alta inflación, pero pronto se pasó a pedir el fin de la República Islámica.