A.Saudí acusa EAU de organizar con ayuda militar huida del líder separatista yemení

Según un comunicado del portavoz de la coalición, el general saudí Turki al Maliki, Al Zubaidi, que lidera el grupo secesionista yemení Consejo de Transición Sureño (CTS), escapó en una operación encubierta nocturna, que involucró un buque civil, aeronaves militares y la desactivación de sistemas de rastreo, además de contacto directo con un militar de alto rango de las Fuerzas Armadas emiratíes.

"Información fiable indica que Al Zubaidi y otros escaparon en plena noche a bordo de un buque que zarpó del puerto de Adén poco después de la medianoche del 7 de enero", afirmó el portavoz de la coalición.

Según su relato, el barco se dirigió a Somalilandia, el territorio somalí que busca su independencia de Somalia, y que acaba de ser reconocido por Israel, tras haber desactivado sus sistemas de identificación.

Una vez allí, Al Zubaidi contactó con un oficial militar emiratí identificado como "Abu Said", quien, según la coalición, se trataría del mayor general Awad Said bin Musleh al Ahbabi, comandante de operaciones conjuntas de las Fuerzas Armadas de EAU.

Luego, el líder secesionista yemení fue recogido por un avión Ilyushin Il-76, que "despegó sin definir un destino de salida”, transportando a Al Zubaidi y sus acompañantes "bajo la supervisión de oficiales de los EAU".

Ese avión se dirigió a EAU previa escala en Mogadiscio, tras haber desactivado también sus sistemas de identificación.

"Se ha descubierto que este tipo de aviones se utiliza con frecuencia en zonas de conflicto", declaró Al Maliki, citando rutas que conectan Libia, Etiopía y Somalia.

Al Zubaidi desapareció el martes del Yemen después de que se difundiera que iba a viajar a Arabia Saudí para participar en una reunión para tratar la crisis entre Arabia Saudí y EAU por la situación en Yemen.

El CTS afirmó este miércoles en un comunicado que su líder se encontraba todavía en Adén supervisando los asuntos políticos y de seguridad en esa ciudad meridional yemení, desmintiendo así la información de la coalición saudí de que había huido a un lugar desconocido tras haber distribuido armas a sus tropas para "sembrar el caos".

En este contexto, el gobierno yemení reconocido internacionalmente acusó también el miércoles a Al Zubaidi de "alta traición" y lo despojó de su puesto en el Consejo de Liderazgo Presidencial (CLP), el órgano de gobierno formado en 2022 para unir a las facciones antihutíes y que ahora ha colapsado.

Mientras, las tropas del CTS han ido abandonando la ciudad de Adén, sede provisional del CLP, y están siendo relevadas por fuerzas yemeníes respaldadas por Arabia Saudí.

La nueva crisis en Yemen comenzó a principios de diciembre, cuando en una inusitada ofensiva el CTS tomó las provincias orientales yemeníes de Hadramaut y Al Mahrah, ricas en petróleo y fronterizas con Arabia Saudí y Omán, en su pulso por restaurar el estado de Yemen del Sur, independiente hasta que se reunificó con el Norte en 1990.

Arabia Saudí reaccionó acusando a Emiratos Árabes de estar detrás de esta ofensiva, que dijo que ponía en riesgo su seguridad nacional, y bombardeó un envío de armas y vehículos emiratí para los secesionistas, al tiempo que obligó a EAU a retirar a sus fuerzas del territorio yemení y abandonar la coalición antihutí de la que formaba parte.