Aseguradoras mexicanas estiman pagar 70 % más en 2025 por riesgos hidrometeorológicos

Con excepción del 2023, cuando se produjo el impacto del huracán Otis en Acapulco, en el sureño estado de Guerrero, la cobertura por siniestros de lluvias del año pasado fue la más alta de los últimos cinco años, señaló la organización en un comunicado.

Precisó que en el 2021 el monto fue de 4.553 millones de pesos (253 millones de dólares); en 2022 descendió a 2.180 millones de pesos (121 millones de dólares); y en 2024 fue de 6.622 millones de pesos (casi 368 millones de dólares).

De acuerdo con la AMIS, tan solo la lluvias atípicas que ocurrieron durante los primeros días de octubre en el Golfo de México, que dejaron 83 muertos y 17 desaparecidos, generaron daños por 5.600 millones de pesos (311 millones de dólares), con más de 3.226 vehículos afectados y 5.052 reportes sobre viviendas.

La directora general de la AMIS, Norma Alicia Rosas, subrayó que los datos de los últimos años reflejan dos realidades: que los daños por riesgos climáticos cada vez están más presentes en México y que existe una creciente conciencia de las personas por proteger sus bienes.

“Y la confianza que se pone sobre la industria para preservar la estabilidad económica de las personas, que al final es uno de los objetivos que tenemos desde el sector asegurador”, señaló.

Rosas explicó que las lluvias de octubre en el Golfo de México tuvieron un importante impacto especialmente en Veracruz, Puebla e Hidalgo, y precisó que el fenómeno meteorológico ocasionó 8.278 siniestros asegurados, de los cuales el 61% corresponden a pólizas de daños (vivienda, empresas, oficinas, infraestructura estatal, entre otras), por un total de 4.862 millones de pesos (270 millones de dólares) en protección.

“El restante 39 % corresponde a seguros de vehículos, por un total de 734 millones de pesos (40,78 millones de dólares)”, refirió.

Finalmente, recordó que estar asegurado no solo significa proteger el patrimonio, sino también garantizar que la recuperación sea más pronta.

La temporada de huracanes en México en 2025 concluyó con 31 ciclones con nombre, uno más que los 30 ocurridos en 2024.