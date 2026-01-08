Australia establecerá una comisión real sobre antisemitismo tras el atentado en Sídney

En una declaración ante periodistas desde Camberra, el mandatario informó de que la exjueza del Tribunal Superior Virginia Bell dirigirá la comisión, cuyo trabajo central es "examinar las circunstancias que rodearon el ataque terrorista" en el que murieron 15 personas por disparos.

"La comisión analiza todos los asuntos que condujeron al ataque y su planificación. La interacción en el intercambio de información entre agencias, por ejemplo, los preparativos de seguridad para el evento de Janucá en Bondi y el ataque en sí", afirmó Albanese.

Explicó que la comisión, que deberá presentar su informe antes del próximo 14 de diciembre y cuya fecha de establecimiento no se precisó, está llamada a "abordar el antisemitismo, investigando su naturaleza y prevalencia, y examinar los factores clave en Australia, incluyendo el extremismo religioso y motivado".

Se espera que esta trabaje de forma independiente y sin interrumpir la investigación judicial en marcha, haga sugerencias sobre "la necesidad de fortalecer la cohesión social en Australia" y elabore recomendaciones a las agencias de seguridad para combatir el antisemitismo.

Albanese hace este anuncio 10 días después de haber aprobado una revisión independiente, a cargo del exjefe de la Organización de Inteligencia de Seguridad Australiana (ASIO) Dennis Richardson, para determinar si la Policía pudo haber evitado el atentado.

Según la cadena pública australiana ABC, familiares de 17 heridos y fallecidos en el atentado firmaron una petición a finales de diciembre exigiendo que se constituyera una comisión real para investigar si el ataque se pudo haber evitado.

A diferencia de la revisión independiente, el mecanismo de la comisión real se maneja con mayor transparencia, con audiencias públicas o televisadas, y puede obligar a las personas a declarar bajo juramento con la amenaza de sanciones o encarcelamiento, de acuerdo con las normativas del país austral.

Por el atentado, las autoridades han señalado a dos hombres que se cree que actuaron solos pero inspirados por el Estado Islámico: Naveed Akram, de 24 años, quien está preso y acusado de 15 cargos de asesinato y uno de terrorismo, mientras su padre, Sajid Akram, fue abatido por la Policía.