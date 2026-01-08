Banco Central de Perú mantiene tasa de interés de referencia en 4,25 % por quinto mes

El directorio del BCRP señaló que la tasa mensual de inflación fue 0,24 % en diciembre pasado, mientras que la tasa sin alimentos y energía fue 0,45 %.

A su vez, la tasa de inflación total a doce meses aumentó de 1,4 % en noviembre a 1,5 % en diciembre último. En este caso, la tasa de inflación sin alimentos y energía a doce meses permaneció en 1,8 %, cerca al centro del rango meta.

Respecto a las expectativas de inflación a doce meses disminuyeron de 2,2 % en noviembre a 2,1 % en diciembre, dentro del rango meta de inflación que oscila entre 1 y 3 % anual.

El BCRP indicó que se proyecta que la inflación interanual se aproxime al centro del rango meta en los próximos meses y que la inflación sin alimentos y energía se mantendrá alrededor de 2 % en el horizonte de proyección.

Igualmente, la actividad económica se mantiene alrededor de su nivel potencial y los indicadores adelantados a diciembre continúan mostrando un buen desempeño.

De la misma forma, casi todos los indicadores de situación actual y de expectativas se mantuvieron en el tramo optimista, destacó el banco central.

En tanto, las perspectivas de la actividad económica mundial apuntan hacia un crecimiento moderado, algo menor al estimado para 2025.

En la sesión de directorio, el BCRP también acordó una tasa de interés de 2,25 % anual para los depósitos 'overnight' (de un día para otro) del banco con el sistema financiero, bajo la modalidad de ventanilla.

Para las operaciones de reporte directas de títulos valores y de moneda, y créditos de regulación monetaria, el BCRP fijó una tasa de 4,75 % anual para las primeras 10 operaciones en los últimos tres meses, además de la tasa de interés que fije el Comité de Operaciones Monetarias y Cambiarias para las operaciones adicionales a esas 10 operaciones.

La siguiente sesión de directorio en la que se evaluará el Programa Monetario de Perú está programada para el próximo 12 de febrero.