Bolivia destaca como "trascendental" la visita del presidente del BID la próxima semana

El director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho, dijo al canal estatal Bolivia TV que la visita de Goldfajn refleja "la nueva visión que estos organismos tienen sobre Bolivia" tras el cambio de Gobierno en noviembre pasado.

"Esto refleja que el camino que está tomando en cuanto a medidas políticas, económicas y fiscales el Gobierno del presidente Rodrigo Paz es el adecuado", indicó.

Para Camacho, también es "un hecho trascendental después de haber tenido 20 años" en los que se dio prioridad a "la ideología sobre la economía" y sostuvo que ahora el país vuelve "a la ruta buscando el crecimiento y el desarrollo".

Según la prensa estatal, se prevé que Goldfajn visite las ciudades de La Paz y Santa Cruz los próximos martes y miércoles.

El primer día, Goldfajn se reunirá en La Paz con el presidente Paz y cuatro ministros y al día siguiente, estará en Santa Cruz, la región más poblada y el motor económico del país, donde dialogará con empresarios privados.

Paz ya se reunió con el presidente del BID en un viaje a EE.UU. en octubre pasado, tras ganar la segunda vuelta presidencial.

En la víspera, el ministro de Planificación del Desarrollo, Fernando Romero, dijo a los medios que "es una visita importantísima", ya que el BID es "uno de los principales financiadores" de infraestructuras "grandes" en el país.

Según Romero, se revisará "la gran cartera de créditos que ha venido apoyando este banco en los últimos años" en Bolivia.

La última vez que un presidente del BID estuvo en Bolivia fue en 2013, cuando llegó Luis Alberto Moreno para la firma de contratos para otorgar créditos al entonces Gobierno de Evo Morales (2006-2019) y para la inauguración del nuevo edificio del organismo internacional en La Paz.

Goldfajn anunció el pasado 18 de diciembre, en un mensaje en X, que su "primer viaje oficial de 2026 será a Bolivia", como una "señal clara" de su compromiso con el país y su respaldo al "nuevo paquete de reformas económicas" lanzado en diciembre por Paz, que consideró "un paso oportuno y necesario para restablecer la estabilidad y sentar las bases de un crecimiento sostenible".

Según Goldfajn, los equipos del BID han estado trabajando con el Ejecutivo boliviano "en prioridades concretas" como el "fortalecimiento de programas de protección social como la Renta Dignidad" que se paga a los adultos mayores, "el avance de reformas regulatorias y legales, el apoyo a la digitalización del Estado y la ampliación del acceso a la inversión".

Las reformas mencionadas están contenidas en el decreto 5503, con el que Paz decretó la "emergencia económica, financiera, energética y social" en Bolivia.