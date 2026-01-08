Camboya liquida banco de magnate chino detenido tras ser acusado de liderar red de estafas

El Banco Nacional de Camboya publicó una resolución en la que declara la liquidación del grupo con efecto inmediato, por lo que le prohíbe la aceptación de depósitos y la concesión de préstamos, un día después de que Nom Pen informase de la detención de Chen Zhi, que dirigía desde Nom Pen el conglomerado Prince Holding Group.

Las autoridades acordaron que la liquidación sea gestionada por la firma Morisonkak MKA, cuyos auditores velarán por que los clientes del banco puedan retirar sus depósitos y quienes tengan créditos continúen con sus pagos.

El banco es solo una de las más de 100 empresas que Prince Group tiene en Camboya, donde desarrolló en la última década compañías en las áreas de turismo, logística, tecnología, alimentación, finanzas, entre otras, muchas de ellas señaladas por Washington como fachadas de centros de estafa.

El Ministerio de Interior de Camboya informó el miércoles de que la detención de Chen Zhi se produjo el martes "en el marco de la cooperación para combatir la delincuencia transnacional y a solicitud de las autoridades de China".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se trata de un giro de guion repentino, después de que Nom Pen, bajo la órbita de Pekín, echase la vista a un lado tras las acusaciones de EE.UU. contra Chen.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Junto al magnate de 37 años fueron capturados los también chinos Xu Ji Liang y Shao Ji Hui, todos extraditados al gigante asiático.

El escrito señala que esta detención se concretó "tras meses de investigación conjunta" con China y agrega que Chen Zhi fue despojado de su nacionalidad camboyana en diciembre a través de un decreto real, después de que Nom Pen asegurase el año pasado que el empresario la había obtenido cumpliendo todos los requisitos de ley.

A mediados de octubre pasado, la Fiscalía del distrito Este de Nueva York y la división de Seguridad Nacional de Justicia de Estados Unidos acusaron a Chen Zhi de delitos financieros relacionados con el trabajo forzado.

Las autoridades de EE.UU. sostienen que el magnate dirigía un imperio delictivo bajo el paraguas de Prince Group, que tiene empresas en más de 30 países, en el que forzaba a trabajar realizando estafas 'online' a "escala industrial" a "cientos" de víctimas de trata confinadas en "recintos similares a prisiones" en Camboya.

Por este caso, el Departamento de Justicia le decomisó al conglomerado 15.000 millones de dólares en bitcoin, la mayor incautación de criptomonedas en la historia del organismo.

Entonces, el portavoz del Ministerio del Interior de Camboya, Touch Sokhak, dijo a EFE que el acusado no se encontraba en el país y que ni él ni su compañía estaban acusados de ninguna irregularidad en el país.