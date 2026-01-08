Canadá y Alemania reiteran su defensa de la integridad territorial de Dinamarca

La Oficina del Primer Ministro de Canadá informó en un comunicado que Carney y Merz conversaron este jueves sobre la necesidad de que la soberanía danesa sea respetada "de conformidad con el derecho internacional".

"El primer ministro Carney reafirmó que el futuro de Groenlandia corresponde decidirlo a Groenlandia y Dinamarca. Los líderes hablaron de la importancia de invertir en la seguridad del Ártico, el flanco occidental de la OTAN", añadió el Gobierno canadiense.

Carney y Merz también aprovecharon para tratar "la seguridad euroatlántica ante las amenazas persistentes, incluida la agresión continuada de Rusia contra Ucrania" y subrayaron "la importancia de la Declaración de París de esta semana" en la que la Coalición de Voluntarios defendió "una paz justa y duradera en Ucrania".

La conversación entre los líderes de Canadá y Alemania se produce en medio de la inquietud que han causado las recientes declaraciones de la Administración del presidente Donald Trump, en las que expresaron su intención de hacerse con Groenlandia sin descartar el uso de la fuerza militar.

Este jueves, el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, trató de rebajar la tensión entre los aliados de la OTAN, pero afirmó que si Europa "no se toma en serio la seguridad" de Groenlandia, su país "tendrá que tomar medidas al respecto".