Canciller iraní abordará con líderes libaneses desafíos regionales y amenazas israelíes

El ministro, a su llegada al aeropuerto de Beirut, expresó en declaraciones a la prensa recogidas en su Telegram el deseo de Irán de "establecer relaciones de cooperación integrales con el Líbano", en una visita que realiza después de que su homólogo del país árabe rechazase una invitación para visitar Teherán.

Araqchí fue recibido por Jalil Hamdan, en representación del presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, con quien prevé reunirse, así como con otros "funcionarios libaneses hoy y mañana" con el objetivo de "abordar diversos asuntos regionales".

"Nuestra región se enfrenta actualmente a graves desafíos y amenazas. Las amenazas que el régimen sionista -en referencia a Israel- dirige específicamente contra la región quizás nunca hayan sido tan graves", indicó el iraní.

Asimismo, destacó el "primer objetivo de su viaje al Líbano es mantener consultas estrechas con funcionarios del Gobierno libanés" que incluyen al presidente libanés, Joseph Aoun; el presidente del Parlamento; el primer ministro, Nawaf Salam; el ministro de Exteriores, Youssef Raji; y otros funcionarios, "sobre estos desafíos y amenazas".

Hasta el momento, no ha habido declaraciones del Gobierno libanés sobre esta visita.

Irán invitó al ministro Raji a visitar Teherán a mediados de diciembre del año pasado, pero el político rechazó la invitación, algo que, en su momento, Araqchí calificó de "desconcertante" y aceptó viajar él a Beirut acompañado por una delegación económica.

El ministro afirmó que el Líbano es un país "muy importante" para la región porque "desempeña un papel fundamental en la paz y la estabilidad de la misma".

"El segundo objetivo de mi viaje es impulsar las relaciones bilaterales entre Irán y el Líbano", añadió el canciller iraní, y afirmó que busca promover estas relaciones "en diversos ámbitos, especialmente en el económico".

"Irán busca ampliar integralmente las relaciones con todo el gobierno libanés", expresó, por eso, dijo que se reunirá con el ministro de Economía libanés "para ampliar las relaciones comerciales y económicas".

Araqchí afirmó que Irán apoya la soberanía y la unidad nacional del Líbano, y está decidido a fortalecer las relaciones basándose en el respeto mutuo y los intereses compartidos de ambos países.

A renglón seguido, indicó que "Estados Unidos e Israel intentaron atacar a Irán una vez y fracasaron en sus objetivos, y cada vez que repitan esta experiencia, obtendrán el mismo resultado".

"Estamos totalmente preparados para cualquier situación. No queremos la guerra, pero estamos listos para ella. También estamos listos para negociar. Pero negociaciones basadas en intereses y respeto mutuos", agregó.

Las relaciones entre Irán y el Líbano se han deteriorado en los últimos meses por el apoyo de la República Islámica al grupo chií libanés Hizbulá, al que Beirut busca desarmar para limitar la posesión de armamento exclusivamente a manos del Estado.