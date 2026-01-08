Cerca de 600.000 personas salieron de la pobreza en Chile entre 2022 y 2024, dice encuesta

La medición, que estrenó una nueva metodología "más exigente", situó la pobreza por ingresos en 17,3 % de la población chilena en el periodo estudiado, una caída de 3,2 % respecto al 20,5 % registrado en 2022 bajo el mismo estándar de cálculo.

Los cambios metodológicos, explicó el Gobierno, hacen más difícil salir de los parámetros de pobreza, elevando los estándares con los que se mide la realidad social.

Además de la disminución de la pobreza por ingresos, la Casen situó la pobreza extrema -el nivel más severo del análisis-, en un 6,9 % en 2024, confirmando una tendencia a la baja aplicando la misma metodología con un 9,2 % en 2017, 14,3 % en 2020 y en 8,5 % en 2022.

La pobreza multidimensional, que considera carencias en educación, salud, trabajo, redes y condiciones de vida, también descendió, alcanzando 17,7 % en 2024 frente al 20 % de 2022.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por primera vez, la Casen introdujo la categoría de pobreza severa -hogares que enfrentan simultáneamente pobreza por ingresos y pobreza multidimensional—, condición que disminuyó de 7,8 % en 2022 a 6,1 % en 2024.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No obstante los buenos resultados a nivel nacional, en regiones las cifras son dispares: en varias la pobreza por ingresos supera el promedio nacional, con diferencias marcadas entre zonas urbanas y rurales.

Las regiones de Arica y Parinacota (21,4 %), Tarapacá (20,8 %), Coquimbo (20,7 %), Maule (24,3 %), Ñuble (23,9 %), Biobío (19,3 %), La Araucanía (28,6 %) y Los Ríos (22,3 %), presentan tasas de pobreza por ingresos más alta que el promedio nacional.

Por debajo del promedio se ubican solamente las regiones Metropolitana (13,3 %), Aysén (14,3 %) y Magallanes (9,9 %).

Las modificaciones metodológicas, recomendadas por una comisión asesora presidencial en 2023, fueron destacadas por el mandatario, Gabriel Boric, como un avance institucional, y pese a los buenos resultados generales recalcó que "en Chile sigue habiendo muchas familias a las que les cuesta llegar a fin de mes".

En contra de lo pronosticado, Chile esquivó la contracción en 2023 y el PIB cerró con un crecimiento del 0,2 %, mientras que en 2024 se expandió un 2,6 %, por encima de lo previsto.

Chile se ubica a la vez entre los países más desiguales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), destacando los niveles de disparidad en ingresos y el oportunidades.