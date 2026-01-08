Comienza la tala del pino donde está enterrado el burro del famoso poema 'Platero y yo'

El árbol será cortado al no prosperar el intento de salvarlo después de ser dañado en 2025 por un tornado en la finca de veraneo del poeta español, entre los más importantes del siglo XX.

El pino de 200 años, de unos 19,50 metros de altura y 3,80 metros de perímetro, presentaba "un estado de deterioro que ha impedido su conservación", informó el consistorio en redes sociales.

Recordó que fue derribado por un tornado el pasado mes de marzo y truncado desde la raíz; desde entonces se había trabajado para recuperarlo.

Tras analizar el estado, se optó, para no perderlo, por tapar las raíces con humus y sustrato natural del entorno, además de sanear la copa cerrar muchas de las ramas que estaban abiertas.

Las operaciones no surtieron efecto, por lo que se ha procedido a la tala con "con el máximo respeto hacia su valor histórico, cultural y simbólico".

Sin embargo, esto no supondrá la muerte definitiva del árbol, pues seguirá viviendo de manera simbólica sometido a un tratamiento de barniz y gasóleo. Las partes taladas se ensamblarán en un perfil metálico para que perdure en espacios ligados a la memoria del nobel.

"De esta manera, el árbol que acompañó a Juan Ramón Jiménez en su refugio de verano seguirá presente en la memoria colectiva", argumentó el ayuntamiento.

Publicada en 1914, la obra recrea poéticamente la vida del asno Platero, inseparable amigo de niñez y juventud de Jiménez, nacido en Moguer en 1881.

Es muy célebre la descripción del primer párrafo: "Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Sólo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro".