Destituido ministro de Defensa yemení por "fallos estratégicos" en ofensiva separatista

La televisión estatal informó de que Al Alimi, también comandante supremo de las Fuerzas Armadas, emitió un decreto que estipula la destitución de Al Daeri de su cargo y su paso al retiro.

La decisión llega tras semanas de crecientes críticas por la incapacidad del ministro para contener los avances de las fuerzas del Consejo de Transición Sureño (CTS), respaldadas por Emiratos Árabes Unidos, que llegaron a controlar las provincias orientales de Hadramut y Al Mahrah, fronterizas con Arabia Saudí y Omán.

Estas unidades tomaron el control de instalaciones militares clave y territorios ricos en petróleo en diciembre, lo que generó temores de una creciente fragmentación del ya frágil Estado del Yemen.

Al Daaeri, nombrado en julio de 2022, se le había encomendado la reestructuración de las Fuerzas Armadas yemeníes, en medio de una compleja guerra civil con los rebeldes chiíes hutíes, los separatistas del sur y otros actores extranjeros.

La destitución se aceleró tras los recientes decretos que ordenaban la retirada de las fuerzas emiratíes -que operaban en el país en el marco de la coalición militar que lidera Riad contra los hutíes- y la transferencia del control de campamentos estratégicos en las provincias del este y el sur a unas unidades respaldadas por Arabia Saudí como medida del gobierno para frenar la influencia de los separatistas.

Esto también ocurre un día después de la fuga del líder separatista, Aidarus al Zubaidi, de Adén a Abu Dabi a través de Somalia en una operación encubierta con la ayuda del Ejército emiratí, según denunció la coalición capitaneada por Riad.