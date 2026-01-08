El CAC 40 termina con una leve subida (+0,12 %) en una sesión liderada por BNP Paribas

París, 8 ene (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC 40, cerró este jueves con una leve subida del 0,12 %, hasta los 8.243,47 puntos, en una sesión en la que tuvo notables ganancias el banco BNP Paribas, que subió el 3,51 %, contrarrestadas por la caída del fabricante automóvil Renault (-2,60 %).