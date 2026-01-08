El canciller chino se reúne con el primer ministro de Etiopía en su gira por África

Abiy recibió al canciller chino en el Palacio Nacional en la capital, Adís Abeba, con motivo de su visita oficial de dos días a Etiopía, informó la Oficina del Primer Ministro en su cuenta de la red social X.

"Se espera que la visita incluya conversaciones sobre las relaciones bilaterales y asuntos regionales de interés mutuo", agregó la oficina de Abiy.

En Adís Abeba, está previsto que Wang asista a la ceremonia de lanzamiento del Año de Intercambios entre los Pueblos China-África en la sede de la Unión Africana (UA), según anunció este miércoles el Ministerio de Asuntos Exteriores de China.

El jefe de la diplomacia china inició este miércoles una gira que también le llevará a Somalia, Tanzania y Lesoto hasta el 12 de enero, de acuerdo con su departamento.

La visita continúa una tradición de 36 años en la que África es el primer destino en el extranjero del canciller chino al comienzo de cada año, lo que resalta el compromiso de Pekín con el continente, con el que el gigante asiático tiene relaciones diplomáticas desde hace siete décadas.

China, que ha ejecutado numerosos proyectos de infraestructura en el continente en las últimas décadas, es el mayor socio comercial de África desde hace al menos quince años, con un volumen de intercambios que superó los 2,1 billones de yuanes (unos 300.000 millones de dólares/260.000 millones de euros) en 2024.

No obstante, algunas voces también han criticado la estrategia del gigante asiático en el continente por las llamadas 'trampas de deuda' ante el supuesto uso estratégico de la deuda para hacer a los países de África cautivos de los deseos y demandas de China.