El crudo Brent repunta un 3,39 %, hasta los 61,99 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, recuperó 2,03 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) con respecto al cierre de la jornada anterior, cuando acabó en 59,96 dólares.

El Brent ganó terreno este jueves y entre los inversores predominó el sentimiento alcista ante posibles interrupciones en el suministro de crudo global, después de que Estados Unidos (EE.UU.) confiscase este miércoles dos petroleros vinculados a Venezuela en el océano Atlántico y el Caribe.

Tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de EE.UU. en una intervención militar, Washington ha intensificado el bloqueo de buques sancionados que transitan desde y hacia el país sudamericano, que tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.

El Brent reaccionó al alza este jueves, también, aupado por un ataque con drones en el mar Negro a un petrolero que se dirigía a Rusia, así como por la noticia de que Irak pretende nacionalizar las operaciones en el yacimiento West Qurna 2, uno de los más grandes del mundo y afectado por las sanciones estadounidenses a su accionista ruso Lukoil.

