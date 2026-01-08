El embajador palestino en España agradece al país su "liderazgo" ante el conflicto en Gaza

"España ha demostrado una gran capacidad de iniciativa, de gestión y de liderazgo. Afortunadamente, otros han seguido el ejemplo de España y esto demostró que España no estaba sola, sino que estaba en la delantera", dijo en la presentación en Madrid del libro 'Palestina. Crónica de un genocidio', de Enrique Olaya.

España, añadió el diplomático palestino, "ha actuado con contundencia, con claridad y con decisión".

Este mismo jueves, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió que haya militares españoles en una hipotética misión de paz que pudiera decidirse para la Franja de Gaza y señaló que si se avanza al respecto tanto en ese conflicto como en el ucraniano propondrá al Congreso la presencia de dichas tropas.

Según recalcó Wahed a EFE, Sánchez "ha sido un líder consecuente con sus valores y sus principios": "No deja pasar ninguna oportunidad para recordar lo que pasa en Palestina e insistir en la necesidad de una solución pacífica basada en los dos Estados".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

'Palestina. Crónica de un genocidio' constituye, según su autor, un testimonio directo de la realidad del pueblo palestino, escrito desde una perspectiva "de memoria y dignidad" de las víctimas. La ofensiva israelí desde el 7 de octubre de 2023 ha provocado ya más de 70.000 muertes en Gaza, según cifras del Ministerio de Sanidad gazatí.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para Olaya, hay que hablar de genocidio sin rodeos: "Quien evite esa palabra seguramente tiene algún tipo de interés", afirmó en el lanzamiento de su ópera prima en la embajada de Palestina en Madrid.

En este sentido, el embajador Wahed añadió: "Los mismos que se niegan a aceptar que en Palestina ha habido un genocidio hoy se niegan a calificar de invasión lo que ha pasado en Venezuela".

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia de España, Sira Rego, que participó en el acto, se preguntó "cuántas muertes pueden ser toleradas antes de que el sistema se vea obligado a reaccionar": "La respuesta es evidente -y es muy dolorosa también- y es que muchísimas más de las que se creían posibles", lamentó.

"En Gaza hemos visto hasta dónde es posible llegar sin consecuencias", añadió la representante del Gobierno español, para quien "en política la inacción nunca es neutral, sino que beneficia al más fuerte".