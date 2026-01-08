El peruano Francisco Lombardi, Premio Retrospectiva del Festival de Cine de Málaga

Lombardi (Tacna, 1949) cuenta con multitud de premios como autor de películas reconocidas internacionalmente, recordó este jueves la organización del festival en un comunicado.

Ganó dos veces la Concha de Plata de mejor director del festival español de San Sebastián con 'Bajo la piel' y 'La ciudad y los perros', así como el Gran Premio de las Américas de Montreal (Canadá) con la película 'Caídos del cielo'.

En 1974 inició su carrera como realizador rodando cortometrajes hasta 1976, cuando filma su primer largometraje, 'Muerte al amanecer', seleccionado para varios festivales internacionales y que logró una mención en el de Locarno (Italia) y premios en La Habana y Cartagena (España).

Su reconocimiento internacional se consolida con la adaptación de la novela de Mario Vargas Llosa 'La ciudad y los perros', que es seleccionada por la Quincena de Realizadores de Cannes (Francia) y gana sucesivamente diversos premios internacionales.

En coproducción con España, emprende 'La boca del lobo' (1988), una lúcida mirada sobre la guerra antisubversiva en la época del grupo terrorista peruano Sendero Luminoso, con la que vuelve a tener gran repercusión en festivales. Gana numerosas distinciones internacionales y es considerada por muchos la mejor película peruana de todos los tiempos.

Lombardi ha dirigido hasta la fecha diecinueve largometrajes, buena parte de ellos en coproducción con España.

En 2004 Lombardi obtuvo el premio Irene Diamond, Lifetime Achievement Award, que otorga anualmente por la organización Human Rights Watch, "por su extraordinario compromiso con el cine de derechos humanos".

También ha obtenido la Medalla de Orden al Mérito Pablo Neruda, otorgada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, "por su destacada contribución al cine y la cultura latinoamericanas".

En 2014, el Gobierno Peruano le otorgó el Premio Nacional de Cultura por su trayectoria dentro de la cinematografía nacional.