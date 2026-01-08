El primer ministro etíope trata con el canciller chino el refuerzo de lazos bilaterales

Abiy recibió a Wang en el Palacio Nacional en la capital, Adís Abeba, en la primera parada de una gira que cumple por trigésimo sexto año con la tradición de que el jefe de la diplomacia china haga su primer viaje al extranjero del año a África.

"Etiopía y China han disfrutado de una sólida relación durante décadas, que se ha fortalecido recientemente con su ascenso a una asociación de cooperación estratégica para todo tipo de circunstancias", afirmó el líder del segundo país más poblado de África (más de 130 millones de habitantes) en su cuenta de la red social X.

Abiy abordó con el jefe de la diplomacia china "diversos temas de cooperación para el desarrollo" y ambos reiteraron su "compromiso compartido con el impulso del desarrollo".

"También abordamos la profundización de la cooperación en economía, comercio, infraestructura, energía y transporte, así como el aprovechamiento del potencial de colaboración en áreas emergentes como el comercio electrónico, la economía digital, la inteligencia artificial y las energías renovables", añadió el primer ministro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Abiy recibió al canciller chino con motivo de su visita oficial de dos días a Etiopía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Adís Abeba, está previsto que Wang también asista a la ceremonia de lanzamiento del Año de Intercambios entre los Pueblos China-África en la sede de la Unión Africana (UA), según anunció este miércoles el Ministerio de Asuntos Exteriores de China.

El jefe de la diplomacia china inició este miércoles una gira que también le llevará a Somalia, Tanzania y Lesoto hasta el 12 de enero, de acuerdo con su departamento.

La visita continúa una tradición de 36 años en la que África es el primer destino en el extranjero del canciller chino al comienzo de cada año, lo que resalta el compromiso de Pekín con el continente, con el que el gigante asiático tiene relaciones diplomáticas desde hace siete décadas.

China, que ha ejecutado numerosos proyectos de infraestructura en el continente en las últimas décadas, es el mayor socio comercial de África desde hace al menos quince años, con un volumen de intercambios que superó los 2,1 billones de yuanes (unos 300.000 millones de dólares/260.000 millones de euros) en 2024.

No obstante, algunas voces también han criticado la estrategia del gigante asiático en el continente por las llamadas 'trampas de deuda' ante el supuesto uso estratégico de la deuda para hacer a los países de África cautivos de los deseos y demandas de China.