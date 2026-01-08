El Reino Unido confiscó en un mes en la frontera animales de 250 especies amenazadas

Según un comunicado del Ministerio del Interior británico (Home Office), las confiscaciones se produjeron en todas las fronteras -puertos, aeropuertos y a bordo de vehículos particulares- e incluyeron una boa constrictor arcoíris escondida bajo unas mantas en un vehículo interceptado en Dover, cuyos sus ocupantes habían adquirido el reptil en una feria en Alemania.

En otros dos casos, un individuo transportaba 2.000 tarántulas vivas, cuyo valor puede alcanzar las 70.000 libras (80.000 euros), mientras que otro llevaba escondidas 100 aves de distintas especies amenazadas, algunas muertas y otras en tan mal estado que suponían además un peligro de diseminar enfermedades infecciosas.

Además de los animales vivos, se decomisaron colmillos de elefante, bálsamo negro de cobra o una mandíbula de tiburón macuira, adquiridos en distintos continentes.

Todos los animales o restos incautados pertenecen a la lista de especies amenazadas creada hace ahora 50 años.

Los llamados "delitos de fauna salvaje" mueven al año casi 20.000 millones de euros globalmente y se consideran el cuarto tráfico ilícito de importancia en el mundo, tras las armas, las drogas y el tráfico de personas.