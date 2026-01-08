El superávit comercial de Canadá con EEUU cayó a casi la mitad entre septiembre y octubre

La caída mensual fue fruto de una reducción del 3,4 % de las exportaciones a EE.UU., que se situaron en 44.126 millones de dólares canadienses, y un aumento del 5,3 % de las importaciones de productos estadounidenses, a 39.314 millones.
En los diez primeros meses de 2025, las exportaciones a EE.UU. disminuyeron un 4,1 % en comparación con el mismo periodo de 2024. La reducción coincide con las tensiones comerciales creadas por la imposición de aranceles por parte de Washington y las represalias canadienses.
Con respecto al conjunto del comercio de Canadá con el mundo, EC señaló que la balanza comercial pasó de un superávit de 243 millones de dólares canadienses en septiembre a un déficit de 583 millones de dólares.
En octubre, Canadá importó un 3,4 % más que el mes anterior, mientras que las exportaciones crecieron un 2,1 %.
