Empresa de ciberseguridad CrowdStrike compra la startup SGNL por 740 millones de dólares

"Estamos comprometidos con nuestros clientes en proporcionarles las tecnologías que necesitan para proteger todo tipo de identidades en la era de la inteligencia artificial", destacó CrowdStrike en el comunicado en el que anunció el acuerdo de adquisición de la empresa emergente SGNL.

El acuerdo está valorado en un total de unos 740 millones de dólares, que se espera que se cierre en el primer trimestre fiscal de 2027, según recogen varios medios económicos.

SGNL, fundada en 2021 con sede en California, ofrece servicios de ciberseguridad especializados en identidades, tanto humanas como no humanas, lo que incluye identidades de IA, cada vez más habituales.

La adquisición ayudará a los usuarios de la plataforma de seguridad en la nube Falcon, de CrowdStrike, a "gestionar las solicitudes de acceso de identidades humanas y de IA, así como sus riesgos en tiempo real", aseguró la compañía.

La adquisición de SGNL por parte de CrowdStrike se enmarca en un momento en el que las empresas del sector están intentando reforzar su seguridad de identidades frente a los ataques impulsados por IA, cada vez más sofisticados.

El año pasado, Microsoft fue víctima de una ola de ataques dirigidos a su herramienta de colaboración SharePoint, y la empresa emergente de modelos de lenguaje Anthropic documentó en noviembre el primer ciberataque liderado por IA.

El mercado de la seguridad de identidades alcanzó los 435 millones de dólares al cierre del segundo trimestre de 2025, y se ha convertido en uno de los vectores de ataques más significativos.

Las acciones en bolsa de CrowdStrike se resentían tras la noticia, con pérdidas del 2,52 % de la empresa de ciberseguridad en el Nasdaq a media mañana, lo que reflejaría la preocupación de los inversores por el elevado coste de la operación y la incertidumbre sobre la integración de SGNL, así como la tendencia habitual del mercado a tomar ganancias tras anuncios de este tipo.