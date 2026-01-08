España confirma que hay españoles entre los presos que serán liberados en Venezuela

"Exteriores confirma que, de acuerdo con las informaciones que estamos recibiendo y han anunciado las autoridades venezolanas, se están liberando presos, entre los que hay españoles", explicaron fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español, dirigido por José Manuel Albares.

El Ministerio, en contacto con la embajada de España en Caracas, está preparado para prestar toda la asistencia necesaria a los españoles liberados, añadieron las mismas fuentes, a la espera de la difusión de un comunicado oficial.

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte Estados Unidos, España emitió esta semana una nota verbal para pedir al Gobierno de Delcy Rodríguez la liberación inmediata de los presos políticos españoles en el país.

Entre catorce y veinte españoles se encontraban presos en Venezuela por causas políticas o consideradas arbitrarias hacia finales de 2025.

Este jueves, el presidente del Parlamento venezolano y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció la "liberación" de "un número importante de personas", entre venezolanos y extranjeros -sin precisar la cifra ni las condiciones-, como un "gesto unilateral" para "consolidar la paz y la convivencia pacífica" del país.