España cree que hay condiciones para ratificar el acuerdo con Mercosur en próximos días

Así lo aseguró este jueves durante un encuentro con los medios de comunicación en el que reiteró que, a nivel global, este acuerdo es "fundamental" desde el punto de vista comercial para "todos" los sectores, entre ellos el agroalimentario.

Por todo ello, confía en que este pacto se confirme en las próximas horas -con el visto bueno de los países de la UE- porque su entrada en vigor es "un elemento, sin duda, muy importante".

Este mismo miércoles en Bruselas, Planas había insistido en que ese acuerdo "es un paso muy importante", ya que son "casi 700 millones de personas de un lado y otro del Atlántico".

El pasado diciembre, coincidiendo con una cumbre europea, los Estados miembros descartaron que el acuerdo con Mercosur se pudiera firmar en Brasil el fin de semana del 20 y 21 de ese mes, fecha inicial prevista, ante el bloqueo de Francia e Italia.

En su lugar, se mencionó este próximo 12 de enero para celebrar la rúbrica en Paraguay, a expensas de convencer a París y Roma, presionadas por sus respectivos sectores agrícolas.

Los países de la Unión Europea deberán pronunciarse este viernes sobre unas salvaguardas mejoradas en el acuerdo de asociación ante las quejas de los agricultores comunitarios, con el objetivo de allanar el camino para proceder a la firma.