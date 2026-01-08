Familiares en Argentina de detenidos en Venezuela esperan novedades sobre liberaciones

Poco después de que el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de "un número importante de personas", familiares de argentinos y venezolanos detenidos en Venezuela se congregaron en el Centro Venezolano-Argentino de Buenos Aires a la espera de novedades de sus seres queridos.

"Ya quiero ese abrazo, ya quiero la noticia de que va a estar con nosotros. Es por lo que he estado luchando durante 13 meses", dijo a EFE la venezolana María Alexandra Gómez, pareja del gendarme argentino Nahuel Gallo, de 34 años, detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024.

Goméz, de 33 años, reclamó "la liberación de todos los presos políticos y no solo de un 'número considerable'".

"No tenemos ningún tipo de información todavía con respecto a Nahuel y su situación", afirmó Gómez.

El gendarme argentino fue detenido tras ingresar a Venezuela desde Colombia, acusado de actividades terroristas por presuntamente complotar para atentar contra Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta y actual presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de los Estados Unidos.

También espera buenas noticias Virginia Rivero, esposa del argentino Germán Giuliani, un abogado que fue detenido entre el 21 y el 23 de mayo de 2025 por las autoridades venezolanas tras viajar al país caribeño por trabajo.

Rivero dijo a EFE que espera con "mucha ansiedad" que se cumpla el "sueño" y el "pedido a Dios" de que se concrete la liberación de su esposo.

"El domingo es el cumpleaños de Germán, así que tengo mucha fe y espero pronto recibir el llamado de él o de alguien que me diga que ya está afuera, ya está bien, ya está yendo para Argentina", sostuvo Rivero.

La venezolana Gabriela Hernández, de 32 años, hija de Nélida Sánchez, detenida desde el 26 de agosto de 2024, también espera desde Buenos Aires noticias sobre su madre, coordinadora nacional del área de formación de la ONG Sumate, que tuvo un rol activo para la recolección de datos de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

"Venezuela está comenzando una transición que, si se hace bien, puede ser muy productiva y, que si se hace mal, puede terminar muy mal. Sin embargo, como venezolana, tengo mi fe en alto", sostuvo a EFE Hernández.

Según el último boletín de la ONG venezolana Foro Penal, en el país caribeño hay 863 presos políticos, entre ellos 86 extranjeros o con doble nacionalidad, aunque la posición del Gobierno de Venezuela es que están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles".

Hasta el momento, han sido confirmada este jueves la liberación de cinco españoles: José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel.