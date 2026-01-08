Francia:La ultraderecha anuncia moción de censura contra el Gobierno por pacto UE-Mercosur

Asimismo, Bardella, que es eurodiputado, adelantó que su partido, incluido en el grupo del Parlamento Europeo Patriotas por Europa, promoverá también una moción de censura en el Parlamento Europeo contra la Comisión Europea que preside Ursula von der Leyen.

"Emmanuel Macron sabe que el acuerdo del Mercosur será adoptado, pase lo que pase e independientemente del voto de Francia. Al pretender oponerse hoy, después de años de negociaciones sin haber defendido jamás los intereses franceses, intenta una maniobra de comunicación tan tardía como hipócrita", denunció Bardella, en un mensaje en 'X'.

Esta moción, sin embargo, tiene pocas probabilidades de prosperar, pues, en principio, la izquierda no la apoyaría debido al 'cordón sanitario' que históricamente ha levantado contra la ultraderecha. La situación cambiaría si los progresistas presentasen una moción propia, a la que el RN sí que podría sumarse.

En su mensaje, Bardella dijo que la "puesta en escena" de Macron representa "una traición a los agricultores franceses, que sufrirán directamente las consecuencias de este acuerdo".

El líder ultranacionalista pretende tumbar al Ejecutivo de Lecornu, quien fue nombrado primer ministro por el propio Macron, con el objetivo de debilitar al presidente, cuya cotas de popularidad se despeñaron desde las elecciones legislativas anticipadas que convocó en 2024.

El mandatario francés anunció este jueves que su país se opondrá en la votación de mañana en Bruselas al acuerdo de libre comercio entre la UE y el bloque sudamericano del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).

Macron advirtió en un comunicado que la más que probable firma del pacto por parte de la UE "no es el fin de esta historia" y justificó su oposición a la que sería la mayor área de comercio libre del mundo por "un rechazo político unánime" en Francia.

Para evitar la ratificación de este acuerdo, París necesitaría una minoría de bloqueo en el seno de la UE que, actualmente, parece estar fuera de su alcance.