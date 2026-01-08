FundéuRAE: nombres de embarcaciones, sin comillas ni cursiva

Sin embargo, no es raro encontrar en los medios frases como “La operación para abordar el barco ruso ‘Marinera’ ha contado con el respaldo de militares del Reino Unido”, “Reveló que las fuerzas estadounidenses también tomaron el control del petrolero ‘Sophia’ en el Caribe” o “Habían encontrado cerca del lago Brunswick Town los restos del barco ‘La Fortuna’”.

De acuerdo con la “Ortografía de la lengua española”, no es necesario marcar con cursiva ni comillas los nombres de las embarcaciones, pues, como nombres propios, solo requieren mayúsculas iniciales.

Por tanto, en los ejemplos iniciales lo adecuado habría sido escribir “La operación para abordar al barco ruso Marinera ha contado con el respaldo de militares del Reino Unido”, “Reveló que las fuerzas estadounidenses también tomaron el control del petrolero Sophia en el Caribe” y “Habían encontrado cerca del lago Brunswick Town los restos del barco La Fortuna”.

En otros contextos, si estos nombres forman parte del título de una obra de creación, sí es apropiada la cursiva: “‘Titanic’ ha sido una de las películas más taquilleras de la historia”.

