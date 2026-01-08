GM registrará en 2025 cargos extras de 7.100 millones de dólares por su reestructuración

En documentos presentados ante la Comisión del Mercado de Valores (SEC, en inglés), GM dijo que la marcha atrás de su estrategia de vehículos eléctricos le costará 6.000 millones de dólares a sus operaciones en Norteamérica.

La compañía especificó que de esa cifra, 1.800 millones de dólares corresponden al costo de la depreciación de activos y otros cargos no monetarios, y que los 4.200 millones de dólares restantes son fruto de acuerdos con proveedores, cancelaciones de contratos y otros cargos.

GM justificó el costoso cambio de su estrategia de vehículos eléctricos por el enfriamiento de la demanda en 2025 como consecuencia de la eliminación de los incentivos fiscales al consumidor y el cambio de las regulaciones de emisiones aplicado por la Administración del presidente Donald Trump.

Los otros 1.100 millones de dólares en cargos, incluidos 500 millones de dólares en efectivo, están vinculados a la reestructuración de su empresa conjunta en China, llamada SAIC General Motors (SGM).

General Motors ha anunciado que dará a conocer los resultados financieros del cuarto trimestre, y el conjunto de 2025, el próximo 27 de enero.

Los costos especiales de GM son menos de la mitad de los que tendrá su competidor Ford, que en diciembre advirtió que el cambio de su estrategia de vehículos eléctricos y su reestructuración supondrán cargos de 19.500 millones de dólares.