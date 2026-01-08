Hija de González Urrutia dice que sigue sin noticias sobre su esposo detenido en Venezuela

"Luego de hacer recorridos por algunos centros de detención, no tengo novedades de la situación de mi esposo Rafael Tudares Bracho. Reitero, que su situación sigue siendo la misma: sigue injustamente privado de libertad", indicó en X González, quien ha denunciado en diversas ocasiones que no ha podido tener comunicación directa ni indirecta con su esposo .

Tudares fue detenido el pasado 7 de enero de 2025 -tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años-, cuando también fueron arrestados el defensor de derechos humanos Carlos Correa -ya excarcelado- y el excandidato presidencial opositor Enrique Márquez.

Además, Mariana González señaló que estará informando si tiene alguna novedad y "circunstancia" sobre la situación de su esposo.

"Gracias a todos por estar pendiente", concluyó.

También familiares del exdiputado opositor Juan Pablo Guanipa -detenido en mayo del año pasado-, así como del excandidato presidencial Enrique Márquez y del activista Javier Tarazona han publicado en las redes sociales que no han recibido información sobre si serán liberados tras el anuncio de Rodríguez.

A las afueras de la cárceles de El Helicoide, en Caracas, y de El Rodeo I, en el estado Miranda, se mantiene cerca de un centenar de familiares a la espera de que se produzcan las anunciadas excarcelaciones.

Durante una comparecencia ante periodistas, el titular del Parlamento y jefe negociador del chavismo anunció este jueves la liberación de "un número importante de personas", que incluye a venezolanos y extranjeros -sin precisar la cifra ni las condiciones-, como un "gesto unilateral" para "consolidar la paz y la convivencia pacífica en el país".

El anuncio se da luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el martes el supuesto cierre de una "cámara de torturas" en Caracas y de que el país quedara al cargo de hasta ahora vicepresidenta Delcy Rodríguez, después de la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de tropas estadounidenses durante una operación militar en el país suramericano.