Indonesia apura el plazo para encontrar al niño español desaparecido tras el naufragio

La decimocuarta jornada del operativo "no arrojó resultados", dijo Fathur Rahman, oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) y responsable de la misión, en una rueda de prensa desde Labuan Bajo, donde se coordina parte del despliegue.

Los rescatistas se centraron hoy en rastrear la superficie marina y realizaron batidas por algunas playas y zonas costeras de las islas de Padar, Serai, Rinca y Komodo -parte del Parque Nacional-, donde las corrientes podrían haber arrastrado el cuerpo hasta zonas de manglares, apuntó el oficial.

El menor sin localizar, de 10 años, viajaba con una familia de seis miembros, de los que tres han fallecido y dos, una mujer y una niña, sobrevivieron.

Las víctimas mortales son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; un hijo de este; y una hija de su esposa, Andrea Ortuño, quien fue rescatada tras el accidente junto a otra de sus hijas.

El niño que permanece desaparecido es hijo de la superviviente y de una expareja. Martín y Ortuño habían contraído matrimonio recientemente.

La jornada, en la que participaron casi 170 personas distribuidos en casi una veintena de embarcaciones, se vio afectada por la incesante lluvia en algunas zonas de búsqueda, así como el alto oleaje y las fuertes corrientes.

Los equipos zarparán el viernes al amanecer y regresarán alrededor del mediodía, cuando las autoridades analizarán los resultados antes de en principio dar por concluida la misión si no hay avances.

En el supuesto de que termine el despliegue, las autoridades indicaron previamente que mantendrán un equipo para hacer un seguimiento adicional por si surge nueva información que conllevara a la reapertura del operativo.

Este jueves, algunos de los familiares de los desaparecidos viajaron hasta la zona del hundimiento para depositar una ofrenda floral en las aguas en recuerdo de las tres víctimas del naufragio y el menor por localizar.

El barco turístico KM Putri Sakinah se hundió en aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- alrededor de las 20:30 hora local del 26 de diciembre (12:30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas y más adelante se amplió el operativo.

A bordo viajaban 11 personas, incluida la familia de españoles, junto a los cuatro miembros de la tripulación y un guía local, quienes fueron rescatados tras el suceso.

El punto del hundimiento de la nave fue ubicado entre las islas de Padar y Rinca, una zona con fuertes corrientes submarinas que la arrastraron hasta 14 kilómetros de ese punto.

Junto al casco de la nave se encontró el martes el cadáver de uno de los menores, mientras que el cuerpo de la niña fue hallado el 29 de diciembre -a casi un kilómetro del lugar del accidente- y el de Martín el pasado domingo -a unos dos kilómetros de ese lugar-.

Las autoridades atribuyeron inicialmente el hundimiento a la pérdida del motor, aunque más tarde indicaron a EFE que se pudo deber a un "inusual e impredecible" fenómeno marino que provocó tres grandes olas que tumbaron la nave en cuestión de segundos, lo que no dio tiempo para evacuar a los pasajeros.

Por su parte, la Policía abrió el miércoles una investigación para tratar de determinar si la tripulación cometió alguna negligencia que provocara el accidente.

"La investigación avanza. Cuando tengamos más información la haremos pública", apuntó a EFE el jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de la provincia de Nusa Tenggara Oriental -donde se encuentra Komodo-, Henry Novika Chandra.