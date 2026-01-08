Investigan hallazgo de cadáveres de un hombre y un niño en dos casas separadas de Dublín

La cadena pública irlandesa RTÉ y el diario The Irish Times sugieren que las muertes estarían relacionadas y que tanto el hombre como el niño fallecidos se conocían. Aunque la Garda, por el momento, no confirmó a EFE este dato.

En un comunicado, las autoridades irlandesas indicaron que esta mañana, alrededor de las 08:30 GMT, acudieron a una vivienda en el suburbio de Ballyfermot, al oeste de Dublín, donde encontraron el cadáver de un hombre de unos 40 años.

Tras este primer hallazgo, "investigaciones posteriores" de la Garda llevaron a descubrir el cuerpo de un niño en una residencia doméstica de Clondalkin, otro barrio suburbano aledaño.

La RTÉ apuntó que las autoridades sospechan que el niño murió "violentamente" y que el hombre "pudo haberse quitado la vida" posteriormente.

La Policía indicó en la nota que ambos lugares fueron precintados para el examen forense de los técnicos y, además de notificar al forense, se solicitaron los servicios de la Oficina Patológica Estatal.

La Garda también confirmó que el cuerpo del hombre adulto fue trasladado a la morgue municipal, mientras que el del menor permanece en el lugar.

Los exámenes 'post mortem' de las víctimas se organizarán "a su debido tiempo", dijeron las autoridades, que confían en que los resultados ayuden a esclarecer "todas las circunstancias" que rodean a la investigación.