Israel sale en defensa de los kurdos tras enfrentamientos con el Ejército sirio en Alepo

Saar afirma en un mensaje publicado en su cuenta de X que "los ataques de las fuerzas del régimen sirio contra la minoría kurda en la ciudad de Alepo son graves y peligrosos".

Los enfrentamientos entre las Fuerzas de Siria Democrática (FSD, alianza kurdosiria) y el Ejército del nuevo Gobierno sirio de Ahmed Al Saraa en la ciudad septenrional no son nuevos.

A finales de diciembre ya se produjeron enfrentamientos entre fuerzas de seguridad siria y los kurdosirios, la última a finales de diciembre, que se saldaron con cuatro muertos.

"La comunidad internacional en general, y occidente en particular, tienen una deuda de honor con los kurdos que lucharon valientemente y con éxito contra ISIS", afirma Saar en su mensaje en referencia al papel de los kurdosirios en la lucha -con la ayuda de EE.UU.- contra el Estado Islámico en la zona siria que se convirtió en bastión de este grupo terrorista yihadista.

Y denuncia una "represión sistemática y asesina de las diversas minorías de Siria", que según dice "contradice las promesas de una 'nueva Siria'", en referencia al nuevo Gobierno de Al Saraa.

"El silencio de la comunidad internacional conducirá a una escalada de la violencia por parte del régimen sirio", concluye el ministro.

Los choques de esta semana en Alepo se produjeron después de que el jefe de las FSD, Mazlum Abdi, se reuniera en Damasco con funcionarios del Gobierno sirio en el marco de las negociaciones de integración en el Ejército nacional, algo que ya debería haberse completado.

Sin embargo, la reunión acabó sin resultados y con el emplazamiento a seguir reuniéndose.

Damasco y los kurdosirios firmaron el 10 de marzo un acuerdo para buscar una solución a las autoproclamadas zonas autónomas del noreste de Siria tras el derrocamiento, hace más de un año, de Bachar al Asad, pero el proceso sufrió varios reveses.

El Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu y el sirio de Al Saraa protagonizaron esta semana un acercamiento con un diálogo de paz abierto en París, aunque el primer ministro de Israel expresa recurrentemente su desconfianza de cara al nuevo Gobierno sirio por sus tendencias islamistas.