JD Vance dice que el agente que mató a la mujer de Mineápolis goza de "inmunidad absoluta"

"Se trata de un agente federal de las fuerzas del orden que participa en una operación policial federal. Es un asunto federal. Ese individuo está protegido por inmunidad absoluta. Estaba cumpliendo con su deber", dijo Vance en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

El número dos del presidente, Donald Trump, cargó contra el gobernador de Minnesota y excandidato demócrata a la Vicepresidencia, Tim Walz, al que acusó de "perseguir" al agente y "a hacerle la vida imposible por haber hecho el trabajo que se le encomendó".

También acusó a la prensa de tergiversar los hechos. "Nunca he visto un caso tan mal representado y tan mal informado", indicó en consonancia con los ataques previos de la Administración a los medios.

"Ese mismo agente de ICE casi pierde la vida hace seis meses, arrastrado por un coche, y recibió 33 puntos de sutura en la pierna. Así que, ¿creen que quizás esté un poco sensible ante la idea de que alguien lo embista con un automóvil?", agregó.

Vance también repitió las acusaciones de Trump contra la fallecida, una estadounidense de 37 años identificada como Renee Good, a la que el presidente calificó de "agitadora profesional".

Miembros del Gobierno republicano como la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, han acusado a Good de "terrorismo interno" porque, según ellos, iba a atropellar a los agentes con su auto, pero el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, negó esta versión al sostener que los oficiales la mataron de forma injustificada.

"Tenemos el caso de una mujer que dirigió su coche hacia un agente de policía y pisó el acelerador. Nadie lo discute. Puedo considerar que su muerte es una tragedia y, al mismo tiempo, reconocer que es una tragedia provocada por ella misma", dijo este jueves Vance, a pesar de que la investigación sobre el incidente aún está en curso.

Good falleció este miércoles tras ser disparada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras maniobraba con su auto en medio de una redada migratoria, enmarcada en la campaña ordenada por Trump en ese estado de medio oeste estadounidense.

El hecho ha elevado las ya existentes protestas contra ICE en Mineápolis, donde al menos ocho personas quedaron detenidas este jueves al inicio de la segunda jornada de manifestaciones por la muerte de la mujer, según confirmaron varios testigos a EFE.

El gobernador Walz declaró este miércoles una emergencia y pidió a su Guardia Nacional prepararse para responder a las manifestaciones, mientras las escuelas públicas de la ciudad han cancelado las clases lo que queda de semana por seguridad.