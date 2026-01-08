JD Vance: EE.UU. "adoptará medidas" si Europa no se toma en serio seguridad de Groenlandia

"Hay adversarios hostiles que han mostrado mucho interés en ese territorio en particular, en esa parte del mundo. Así que lo que les pedimos a nuestros amigos europeos es que se tomen más en serio la seguridad de ese territorio, porque si no lo hacen, Estados Unidos tendrá que tomar medidas", aseguró Vance durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

El vicepresidente insistió en que la isla, que depende de la corona danesa, es realmente importante por razones de seguridad no solo para EE.UU. sino "para la defensa antimisiles de todo el mundo" e instó a dejar "de lado las reacciones exageradas que he visto en la prensa y en ciertas personas en Europa" y a apostar por el diálogo.

En todo caso, Vance no quiso dar más detalles sobre las mencionadas medidas: "Eso se lo dejo al presidente (Donald Trump), mientras continuamos con las negociaciones diplomáticas con nuestros amigos europeos y con todos los demás sobre este tema", agregó.

Desde el inicio de su mandato en 2025, Trump ha insistido en diferentes ocasiones en la posibilidad de tomar el control de la isla y el asunto vuelve a estar en el foco después de la captura en Caracas de Nicolás Maduro y de que Washington subrayara que empleará la fuerza si es necesario para garantizar su seguridad nacional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A esto se suma el que el jefe adjunto de Gabinete, Stephen Miller, y la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no descartaran esta semana la posibilidad de enviar al Ejército para anexionar la isla, que depende de la corona danesa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció este miércoles que se reunirá la semana próxima con diplomáticos daneses para conversar sobre Groenlandia.