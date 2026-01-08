Jordania y la UE celebran su primera cumbre para fortalecer la cooperación bilateral

"Esta cumbre es la primera de su tipo desde la firma del acuerdo de Asociación Estratégica e Integral entre Jordania y la Unión Europea (UE)", dijo la Corte Real Jordana en un escueto comunicado publicado en su cuenta oficial de X.

Según la nota, la reunión tiene como objetivo "fortalecer la cooperación política y económica" entre ambas partes en el marco del acuerdo firmado el año pasado, que abarca cinco pilares principales: la cooperación regional, seguridad y defensa, resiliencia económica, comercio e inversión, capital humano y apoyo a los refugiados.

Asimismo, esta asociación estipula un paquete financiero y de inversión entre 2025 y 2027 de unos 3.000 millones de euros: 640 millones serán destinados a subvenciones, otros 1.000 millones en préstamos concesionales, y los 1.400 millones restantes en inversiones adicionales, de acuerdo con la cadena jordana Al Mamlaka.

Por su parte, Costa afirmó estar "encantado de estar en Amán para la primera cumbre UE-Jordania", al tiempo que celebró que las relaciones bilaterales "están dando resultados reales", por lo que instó a "profundizar" en la asociación y acercarse "aún más".

La alianza tiene como punto clave también apoyar la estabilidad de Jordania ante los desafíos geopolíticos a los que se enfrenta, en un momento en el que el reino hachemita ha sufrido los coletazos de la guerra en la Franja de Gaza, así como promover la modernización de las instituciones del Estado.