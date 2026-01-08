Juicio a expolicía por tiroteo en Uvalde sigue tras cuestionamientos a un testigo clave

El juez Sid Harle desestimó el martes una solicitud de la defensa del expolicía Adrián Gonzáles para declarar nulo el juicio, y este miércoles se reanudaron los testimonios ante el tribunal.

Gonzáles, quien se desempeñaba como agente de policía escolar, enfrenta un proceso para determinar si es culpable de múltiples cargos por abandono y por poner en riesgo a menores de edad.

En el tiroteo, ocurrido en mayo de 2022, murieron 19 estudiantes y dos maestros a manos de un exalumno de 18 años, que abrió fuego en las aulas con un rifle AR-15.

La defensa de Gonzáles —uno de los dos únicos agentes que han sido imputados por su respuesta a la tragedia de Uvalde— argumentó el martes que el juicio se vio comprometido porque el testimonio de Stephanie Hale, maestra de la primaria, incluyó detalles que no habían sido revelados durante las entrevistas previas al proceso, según informaron medios locales.

Hale declaró que había visto a una persona que coincidía con la descripción del atacante en el lado sur de la escuela, lo que situaba al agresor más cerca de Gonzáles.

El abogado defensor sostuvo que el expolicía no estaba lo suficientemente cerca del tirador como para detenerlo, retrasarlo o distraerlo.

En lugar de declarar nulo el juicio, como solicitó la defensa, el juez Harle decidió excluir el testimonio de la maestra.

Gonzáles formó parte de los más de 400 agentes que acudieron a la escuela primaria para responder al tiroteo, pero que esperaron más de una hora antes de enfrentar al atacante.

Tanto los familiares de las víctimas como la fiscalía han criticado duramente la respuesta de las fuerzas del orden, al considerar que una intervención más rápida podría haber salvado vidas.

Hasta ahora, solo Gonzáles y Pete Arredondo, entonces jefe de la policía escolar de Uvalde, han sido acusados por la fiscalía.

Los juicios penales contra agentes por su actuación en tiroteos masivos son poco frecuentes, y el caso de Uvalde representa apenas la segunda vez que un policía en Estados Unidos es juzgado por presuntamente no actuar a tiempo durante un tiroteo en una escuela.

El único precedente es el juicio de 2018 contra Scot Peterson, oficial de recursos escolares de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, acusado de múltiples cargos de negligencia grave contra menores, negligencia culposa y perjurio por no ingresar al edificio para enfrentar al atacante.

La respuesta policial al tiroteo de Uvalde también generó una ola de críticas por parte de la sociedad civil. Un informe del Departamento de Justicia, publicado en 2024, calificó la actuación de los agentes como un “fracaso” y señaló “fallas sistémicas”, así como falta de liderazgo y de acción decisiva.