Kim Jong-un promete apoyar "incondicionalmente" todas las políticas de Putin

"Respetaré y apoyaré incondicionalmente todas sus políticas y decisiones, y estoy dispuesto a estar siempre de su lado por el bien de usted y de su Rusia. Esta decisión será constante y permanente", expresó Kim en la misiva.

El líder norcoreano destacó además el "orgullo" que le produce su amistad con Putin, a la que se refirió como su relación más "valiosa".

La carta, enviada la víspera, respondía a un mensaje de "felicitaciones" del mandatario ruso, que según la agencia de noticias surcoreana Yonhap pudo haber sido enviado con motivo del cumpleaños de Kim el mismo 8 de enero.

Rusia y Corea del Norte firmaron en junio de 2024 un tratado de asociación estratégica y poco después la inteligencia surcoreana comenzó a avisar del despliegue de soldados norcoreanos para apoyar la invasión rusa de Ucrania.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según la inteligencia surcoreana, Pionyang ha desplegado alrededor de 15.000 soldados en apoyo a Rusia. A cambio, el régimen de Kim Jong-un ha recibido divisas, bienes y tecnología de Moscú.