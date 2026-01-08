Kurdosirios afirman haber repelido bombardeo a gran escala de fuerzas de Damasco en Alepo

Los ataques de las tropas de Damasco se concentraron en los barrios alepinos de mayoría kurda de Sheij Maqsoud y Ashrafieh, donde las autoridades sirias ordenaron su evacuación en preparación para un bombardeo de gran intensidad y con el objetivo de mitigar los daños a la población civil atrapada en el fuego cruzado.

Las FSD indicaron en un comunicado que las tropas gubernamentales lanzaron "un bombardeo generalizado e indiscriminado" en el que utilizaron tanques, artillería pesada y drones, pero la ofensiva fue repelida y las fuerzas kurdosirias "infligieron grandes pérdidas a los atacantes, tanto en personal como en equipo".

Así, las FSD celebraron haber frustrado "un plan militar destinado a tomar por la fuerza zonas residenciales" de Alepo tras tres días consecutivos de ataques que han causado un pánico generalizado y el desplazamiento a gran escala de la población.

Los kurdosirios apuntaron que, tras el bombardeo, las tropas gubernamentales iniciaron una incursión terrestre con "más de 70 tanques y vehículos blindados, decenas de vehículos militares y miles de hombres armados, apoyados por drones y bajo una intensa cobertura de fuego", pero la ofensiva fue repelida.

"Responsabilizamos plenamente al Gobierno de Damasco y a todas sus entidades afiliadas de este brutal ataque y sus repercusiones, y afirmamos nuestro legítimo derecho a defender a nuestro pueblo y nuestros barrios por todos los medios legítimos", sentenciaron las FSD.

El Comité Central de Respuesta de Alepo dijo a la agencia de noticias oficial siria SANA que recibió a unas 142.000 personas desplazadas en los últimos días de violencia -13.000 en la jornada de hoy-, por lo que se han abierto 12 refugios temporales para atender a los afectados por estos ataques, de los que responsabilizó a las FSD.

Los tres días de violencia han dejado un saldo de víctimas civiles inconcluso, según diferentes fuentes: diez muertos y 88 heridos, de acuerdo con el Comité Central de Respuesta de Alepo; siete muertos y 52 heridos, según las autoridades sanitarias de la ciudad citadas por SANA; y ocho fallecidos y 57 heridos, según el balance de las FSD.

Los nuevos choques en Alepo comenzaron dos días después de que el jefe de las FSD, Mazlum Abdi, se reuniera en Damasco con funcionarios del Gobierno sirio en el marco de las negociaciones de integración de las fuerzas de la alianza kurdosiria en el Ejército nacional, que no han llegado a buen puerto.

Esto ha despertado los temores de una escalada regional, especialmente después de que Turquía haya prestado su ayuda a las autoridades de Damasco y que Israel se haya posicionado con los kurdosirios.