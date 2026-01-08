La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 2,02 %

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un alza del 1,79 % para quedar en 125.223.385,49 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Transener (+5,3 %), Ternium (+4,8 %) y Transportadora Gas del Sur (+4,5 %).

Solo cerraron en terreno negativo los papeles de Aluar (-2,6 %), Bolsas y Mercados Argentinos (-1,2 %) y Grupo Financiero Valores (-0,7 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares bajaron hasta un 0,5 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió a 579 puntos básicos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo estable en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.485 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista subió 3 pesos, a 1.463 pesos por unidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 10 pesos, a 1.505 pesos para la venta, mientras que los denominados dólares financieros operaron casi sin cambios.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 0,1 %, a 1.530,92 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió apenas unos centavos, a 1.494,11 pesos por unidad.