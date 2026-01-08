Mundo
08 de enero de 2026 - 14:05

La bolsa española alcanza un nuevo máximo histórico de cierre por encima de 17.650 puntos

Madrid, 8 ene (EFE).- La bolsa española alcanzó este jueves un nuevo máximo histórico de cierre al superar los 17.650 puntos, con una subida del 0,33 %, pese al tono mixto con el que cotiza Wall Street y la incertidumbre geopolítica a nivel mundial.

Por EFE

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, sumó 58,3 puntos, ese 0,33 %, y terminó la sesión en 17.654,7 enteros, con lo que superó su anterior máximo histórico, del 6 pasado martes, en 17.647,1 puntos. En lo que va de año, el selectivo se revaloriza el 2 %.

El IBEX 35 abrió con pérdidas y cotizó durante la sesión con movimientos ligeros, aunque finalmente se decantó por los ascensos, pese a las dudas en la apertura de Wall Street que han lastrado el comportamiento de buena parte del resto de plazas europeas.

Dentro de los grandes valores, el banco BBVA subió el 1,01 %; Banco Santander, el 0,81 %, y la petrolera Repsol, el 0,62 %. Mientras, Telefónica cedió el 0,92 %; la multinacional textil Inditex, el 0,73 %, y la energética Iberdrola, el 0,29 %.