La ONU advierte que 87.000 desplazados no reciben ayuda por la violencia en el este de RDC

“Los socios humanitarios indican que la inseguridad ha impedido el acceso a la ayuda a más de 87.000 desplazados internos que viven en estas regiones. Las familias se enfrentan a una grave escasez de alimentos, atención médica y agua potable”, alertó la agencia de la ONU en un comunicado.

Según UNOCHA, debido a problemas de inseguridad derivados de los combates entre el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) y las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC), “decenas de miles de personas” en el poblado de Bule, en la provincia de Ituri, no han podido recibir asistencia humanitaria durante un mes.

Los enfrentamientos en la zona se intensificaron desde el 5 de diciembre pasado, cuando al menos 25 civiles murieron debido a la falta de atención médica y al hambre; y unas 40 personas resultaron heridas en el último mes.

“UNOCHA ha recordado a todas las partes en el conflicto sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario, incluida la protección de los civiles y la garantía de la seguridad del personal y los recursos humanitarios”, añadió el documento.

La violencia en el este congoleño se incrementó el 10 de diciembre con la captura de la ciudad estratégica de Uvira, capital de la provincia oriental de Kivu del Sur, por parte del M23.

La toma de la capital ocurrió después de que los presidentes de RDC, Félix Tshisekedi, y de Ruanda, Paul Kagame, firmaran el 4 de diciembre un acuerdo de paz en Washington, con la mediación de EE.UU. y en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Desde entonces, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el acuerdo.

El M23 -que tiene apoyo de Ruanda, según la ONU y varios países occidentales- anunció su retirada de Uvira a petición de Estados Unidos, aunque la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) informó de que los combates continuaron en la zona.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto sostenido entre grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (MONUSCO).